Vem aí mais uma feira do livro online da Flâneur

A livraria portuense volta a trazer descontos generosos na Feira do Livro Online, que decorre esta quarta e quinta-feira no Facebook. De hora em hora, serão divulgados livros que estão em promoção. É estar atento.

Com os dias a encurtar e as temperaturas a cair, dificilmente haverá melhor programa do que estar enroscado numa manta na companhia de uma caneca de chá ou chocolate quente e de um bom livro. A Flâneur não quer que lhe falte nada e traz descontos fresquinhos em mais uma edição da Feira do Livro Online, que acontece esta quarta e quinta-feira, como de costume, através do Facebook.

De hora em hora, a livraria vai publicar na página do evento uma fotografia com títulos de editoras como Ahab, editora portuense fundada em 2009 focada em literatura traduzida e entretanto desaparecida; Cotovia, que anunciou o seu encerramento no final de Agosto; Assírio & Alvim, entre outras. Todos terão descontos convidativos e podem ser adquiridos para envio por correio ou ser reservados durante uma semana, para quem preferir passar na livraria pessoalmente. Os pagamentos podem ser feitos por transferência, MBWay ou em dinheiro.

Além da Feira do Livro Online, o Outono na Flâneur traz “novidades de livro estrangeiro, ilustração, poesia, revista e ensaio”, segundo anunciado no Facebook, e um horário prolongado. A partir deste mês, a livraria pode ser visitada de terça a sábado, das 11.00 às 19.00. Enquanto não puder lá passar, é estar atento ao que vai sendo publicado.

