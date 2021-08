Vêm aí noites de cinema e ciência ao ar livre no Porto

Estão de volta as noites no pátio do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, com sessões gratuitas de cinema e conversas sobre ciência.

Pátio do Pólo Central do Museu de História Natural e da Ciência do Porto

Como é que os coelhos saíram da toca e passaram a ser domesticados? Como é que os peixes migradores se adaptaram às barragens construídas pelos seres humanos? Como é que o esturjão do rio Douro se tornou extinto? Estas e outras histórias serão contadas em Setembro, no pátio do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP), que também vai receber sessões de cinema.

Nos dias 4 e 11 vai poder conhecer a investigação desenvolvida a nível da biodiversidade e conservação da natureza por investigadores do CIBIO-InBIO. Nas noites de 2, 9, 16 e 23, poderá descobrir mais sobre os objectos do espólio do museu, como as colecções de naturalistas amadores, os taquistoscópios (que permitem manipular o tempo de exposição de estímulos visuais) e a colecção de sementes e frutos (carpoteca) do Herbário do MHNC-UP. Nas noites de 3, 10 e 17 de Setembro poderá assistir a um ciclo de documentários etnográficos, dedicados ao Douro Verde, Castro Laboreiro e aldeias de xisto de Góis.

Todas as sessões decorrem ao ar livre, no pátio do Pólo Central do Museu de História Natural e da Ciência do Porto, à Cordoaria. A entrada é gratuita, mas sujeita a marcação prévia através do portal Eventbrite.

Consulte aqui o programa completo:

Quinta 2, 21.00 - ESTURJÃO: MEMÓRIA DE UMA ESPÉCIE EXTINTA EM PORTUGAL, com Helena Gonçalves, curadora de peixes do MHNC-UP

Sexta 3, 21.30 - Cinema: Quem Manda Sou Eu!, de Vasco André dos Santos

Sábado 4, 21.00 - COMO OS COELHOS SAÍRAM DA TOCA, com Nuno Ferrand de Almeida, coordenador científico do CIBIO-InBIO

Quinta 9, 21.00 - AS COLECÇÕES DE NATURALISTAS AMADORES NO MHNC-UP, com José Manuel Grosso-Silva, curador de entomologia do MHNC-UP

Sexta 10, 21.30 - Cinema: A Máscara de Cortiça, de Tiago Cerveira

Sábado 11, 21.00 - A HISTÓRIA INTERROMPIDA DOS PEIXES MIGRADORES, de Paulo Alexandrino, com Stephen Joseph Sabatino, investigador do CIBIO-InBIO

Quinta 16, 21.00 - TAQUITOSCÓPIO, com Nuno Gaspar, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto

Sexta 17, 21.30 - Cinema: Fojos, de João Canijo e Anabela Moreira

Quinta 23, 21.00 - CARPOTECA: FRUTOS E SEMENTES DO HERBÁRIO, com Cristiana Vieira, curadora do Herbário do MHNC-UP

+ As melhores coisas para fazer no Porto esta semana

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal