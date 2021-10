Vem aí o Outono em Jazz na Casa da Música

O Outono em Jazz afirma-se como um festival apontado ao futuro, e nesta nona edição tem um foco especial nos artistas nacionais que percorrem alguns dos caminhos mais exploratórios do jazz actual. Entre 16 e 23 de Outubro, na Casa da Música, esta será também uma oportunidade para ouvir as criações mais recentes de músicos que se têm destacado dentro e fora de fronteiras.

A abrir, a 16 de Outubro, o contrabaixista André Carvalho apresenta o novo disco Lost in Translation com José Soares (saxofone) e André Matos (guitarra). O baterista João Pais Filipe sobe ao palco da Sala 2 com o mago da electrónica Burnt Friedman (17 de Outubro) e o baterista João Lencastre vai mostrar uma nova encarnação do Communion 3, ao lado do contrabaixista Drew Gress e do pianista Leo Genovese (22 Outubro). O projecto TGB, de Sérgio Carolino, Mário Delgado e Alexandre Frazão, vai levantar o véu de um novo disco no dia 23 Outubro.

Os grandes ensembles são representados pelos projectos pessoais, mas também colectivos, de Pedro Melo Alves (Omniae Large Ensemble, 20 Outubro) e Marco Barroso (L.U.M.E - Lisbon Underground Music Ensemble, 19 Outubro), sem esquecer a aposta nos novos valores protagonizada pela ESMAE Big Band. O festival fecha com a aclamada Banda Zil (23 Outubro), em celebração da melhor fusão feita no Brasil dos anos 80.

Os concertos do Outono em Jazz acontecem na Sala 2 e na Sala Suggia da Casa da Música, sempre às 21.00. Os bilhetes custam entre 6€ e 14€ por noite.

Casa da Música (Porto). 16 a 23 Outubro. 21.00. 6-14€.

