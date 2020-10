Vem aí um concerto natalício de gospel no Coliseu do Porto

O Saint Dominic’s Gospel Choir convida a celebrar o Natal em família com o espectáculo ‘I Am Xmas Gospel’. Sobe ao palco do Coliseu do Porto no dia 10 de Dezembro.

Muitos já começaram a contagem decrescente para o Natal. Para começar a organizar a agenda, mais contida nesta época, o Saint Dominic’s Gospel Choir anunciou já as datas para celebrar em apoteose natalícia – o grupo actua no Coliseu do Porto a 10 de Dezembro.

O espectáculo I Am Xmas Gospel, dirigido a toda a família, leva 50 elementos do coro a subir a palco com temas clássicos e tradicionais da quadra para cantarolar junto das vozes afinadas. O concerto terá uma duração de cerca de 90 minutos e começa às 21.30. Os bilhetes já estão à venda online e custam entre 15€ e 30€.

O Saint Dominic’s Gospel Choir é um dos maiores e mais antigos coros de gospel portugueses, fundado em 2002 pelo maestro João Castro, e tem vindo a marcar presença em vários eventos, sobretudo nesta época natalícia.

Na semana seguinte, o grupo leva também o espectáculo ao Campo Pequeno, em Lisboa, a 17 de Dezembro. Os espectáculos decorrerão seguindo as normas de higiene e segurança da Direcção-Geral da Saúde, sendo obrigatório o uso de máscara e a desinfecção das mãos.

