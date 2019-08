Vem aí um fim-de-semana de ciência e astronomia no Museu da Quinta de Santiago

As celebrações dos 50 anos da chegada do Homem à Lua, a decorrer ao longo de todo o ano e um pouco por todo o mundo, chegam a Leça da Palmeira no fim-de-semana de 17 e 18 de Agosto com o Mucéu - Dia da Ciência, Noite das Estrelas, que abre portas entre as 16.00 e a 01.00, nos jardins do Museu da Quinta de Santiago.

O evento, organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos em parceria com o Planetário do Porto, a Universidade do Porto, e a Associação de Física da Universidade de Aveiro, traz um programa diversificado onde constam ateliês de arte, ciência e física, palestras, concertos, sessões de observação de corpos celestes e constelações ao telescópio ou a projecção do universo num dome insuflável.

Destacam-se, ainda, momentos como Multiverse, performance visual de Boris Chimp 504, que conta a história de Boris 504, chimpanzé enviado pelos soviéticos à Lua em 1969 e que nunca regressou à Terra, ou a mesa redonda que juntará o astrofotógrafo Miguel Claro, o astrónomo José Matos, a astrobióloga Joana Neto Lima e a fundadora da Reserva Dark Sky Alqueva, Apolónia Rodrigues, com moderação do astrónomo Miguel Gonçalves.

Quer esteja familiarizado com os mistérios do universo ou seja apenas um curioso, o Mucéu é um convite imperdível para pôr toda a gente a olhar para o céu. E o melhor é que é gratuito.

