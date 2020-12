Vem aí um mercado de vinhos no Porto em Dezembro

O Winter Wine Market vai estar no Mercado Ferreira Borges (Hard Club) nos dias 17 e 18 de Dezembro, com cerca de 20 produtores e mais de 100 referências de vinhos.

Para quem aprecia e para quem procura presentes vínicos para o Natal, a quarta edição da mostra e feira da Vinhos a Descobrir, produzida pela INSPIRE, é uma boa aposta. O Winter Wine Market vai ocupar o Hard Club, no Mercado Ferreira Borges, nos dias 17 e 18 de Dezembro.

Serão mais de 100 referências à escolha, com produtores como a Quinta do Cadão, Escaravelho Wines, Casa de Cello, Monte da Carochinha, Quinta do Roncão, Sapateiro Wines, Quinta da Costa do Pinhão, Quinta da Picota de Cheires, Quinta Pousada de Fora, Chapeleiro Wines, Quinta Casal da Tapada, The Portuguese Winery, Vaga Lume e Viniselores, entre outros.

Os visitantes terão a possibilidade de provar, comprar vinho e falar directamente com quem o produziu. Haverá também produtos regionais, chocolates, produtos gourmet e música proporcionada por um DJ. As portas estarão abertas das 13.00 às 22.00.

A entrada no Winter Market custa 3€. Pode também optar pelo bilhete que inclui copo e um vale de desconto (5€) ou copo e dois vales de desconto (6€). A organização garante que serão cumpridas as regras de segurança e saúde indicadas pela Direcção-Geral de Saúde.

Hard Club, Praça do Infante D. Henrique. 17 e 18 Dezembro, 13.00-22.00. Bilhetes: 3-6€.

+ Há um mercado de Natal no Porto até 31 de Dezembro

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal desta semana