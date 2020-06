Vem aí um passeio nocturno pelas pandemias do Porto

Não é a primeira vez que o Porto, cidade de calor humano, vê desaconselhadas as aglomerações de pessoas ou as visitas entre amigos e familiares, no sentido de evitar a propagação de uma doença. No dia 3 de Julho, pode mergulhar nas epidemias e pandemias que, ao longo dos séculos, testaram a resiliência dos portuenses na caminhada nocturna "As pandemias no Porto", organizada pela operadora turística Alma at Porto.

O encontro está marcado para as 21.30 na Rua Arnaldo Gama, em frente à Muralha Fernandina, e vai dar a conhecer “as histórias, os acontecimentos e as medidas drásticas tomadas nessas épocas”, descreve a publicação da organização. A peste negra de 1348, a peste de 1453 – que fez surgir um novo santo padroeiro na cidade –, a cólera de 1833, chegada a bordo de uma embarcação inglesa durante o Cerco do Porto, a peste bubónica de 1899 e a gripe espanhola de 1918 são as doenças que compõem o serão temático.

O momento histórico que vivemos não vai passar em branco, já que o percurso deverá terminar com uma abordagem ao surto de Covid-19 que tem assolado o país e o mundo, assim como a sua evolução e consequências no Porto. Ao olhar para o passado, a Alma at Porto quer deixar uma mensagem de esperança para o presente e futuro, pois “graças à força, coragem e destreza da população portuense, a cidade Invicta conseguiu sempre domar estes períodos turbulentos da História”.

A visita custa 8€ e requer inscrição, já que há um número limitado de participantes. Dado que é uma actividade ao ar livre, o uso de máscara não é obrigatório, mas é aconselhado, assim como o cumprimento da distância de segurança. Se já não pode ouvir falar de pandemias, fique atento para descobrir outros roteiros temáticos da empresa.

