Vem aí uma caminhada guiada pelas vinhas do Douro

Para o dia 1 de Novembro, a Green Trekker propõe uma caminhada por entre as paisagens típicas dos socalcos do Douro, com o rio a correr azul por entre as cores douradas do Outono. A Rota das Vinhas do Douro é um percurso com 18 quilómetros, uma duração média de seis horas e dificuldade de nível 3 (exigente), para maiores de 14 anos.

O percurso começa na freguesia de Ervedosa do Douro, em São João da Pesqueira. Depois de deixar as casas da aldeia para trás, surgem as vinhas em socalcos como paisagem dominante. Segue-se a descida em direcção ao rio, cujo leito poderá acompanhar durante alguns quilómetros.

Após uma pausa para a merenda, inicia-se a subida pelas encostas do Douro, sempre por entre vinhas e algumas manchas de vegetação autóctone, como as urzes e os medronheiros. Ao fim de 18 quilómetros, é o regresso a Ervedosa, para conhecer um pouco melhor as vinhas, as terras e as pessoas que traduzem estas paisagens nos vinhos do Douro.

A caminhada custa 10€ por pessoa e inclui um guia no terreno, seguro de acidentes pessoais e seguro de responsabilidade civil. Para este percurso deve levar água (1,5L), chapéu, roupa e calçado apropriados às condições atmosféricas, farnel, álcool gel, máscara (embora não seja de uso obrigatório ao ar livre) e bastões de caminhada. Inscreva-se neste link.

A Green Trekker é uma empresa com o selo Clean & Safe, seguindo as directrizes do governo e as recomendações das autoridades de saúde no que respeita ao uso de equipamentos de protecção individual e de distanciamento físico.

