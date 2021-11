Vem aí uma festa e jantar de fim de ano na Alfândega do Porto

Com o rio Douro como cenário, o Porto Réveillon vai celebrar a passagem de ano com um jantar e uma festa, ao som de performances e DJs. Os bilhetes já estão à venda.

No centro histórico do Porto, tendo o rio Douro como cenário, o edifício da Alfândega vai receber um jantar e festa de passagem de ano na noite de 31 de Dezembro. Organizado pela Gabba, o evento Porto Réveillon vai contar com actuações, performances e DJs nacionais. Durante o jantar poderá ouvir música chill out, jazz e blues. Mais tarde, o ambiente vai mudar durante a festa, onde poderá dançar ao som de house, clássicos dos 80s e 90s, música brasileira e de outros cantos do mundo.

© DR A festa e jantar decorrem no edifício da Alfândega do Porto

O jantar começa com uma recepção de boas-vindas, com vinho do Porto, gin, sangria e sumos. Nas entradas, pode servir-se de pumpernickel com creme de abacate, salmão marinado e endro, folhado de enchidos do Douro, fondant de Camembert e quiche de confit de pato com queijo da Serra e balsâmico de sidra. Haverá ainda um creme de ervilhas com presunto desidratado e um creme de cogumelos com coulis de beterraba (opção vegetariana).

Para o prato principal, será servido um prato de peixe – bacalhau confitado em leito de espinafres, coberto com maceração de broa e molho de salsa – e um prato de carne – rosbife de alcatra em fogo bravo com molho de mostarda, batata darphin e salteado de cogumelos, castanhas e espargos trigueiros. Há também alternativas vegetarianas, mediante pedido prévio: alhos tenros confitados em leito de espinafres coberto com maceração de broa e molho de salsa, ou tofu fumado na grelha com escabeche de cebola roxa, batata ao sal e salteado de cogumelos, castanhas e espargos trigueiros.

© DR Porto Réveillon

A sobremesa será um crumble de frutos vermelhos com amêndoas, maçã e groselha, envolto de mousse de queijo suave e couli de framboesas glaceadas. Quem quiser uma alternativa vegan, poderá pedir o brownie com crumble de amêndoas tostadas em sinfonia de frutos. A acompanhar a refeição, a carta de bebidas inclui vinho Quinta da Pacheca (Douro), vinho verde de Monção, água mineral, sumo de laranja e cerveja. Para as doze badaladas, o obrigatório champanhe e uvas passas.

Os bilhetes para o jantar + festa custam entre 100€ e 160€, enquanto o acesso VIP fica entre 130€ e 190€. As reservas devem ser feitas através do mail booking@gabba.pt. Para quem quiser entrar apenas na festa, o bilhete custa entre 20-50€ (normal) ou 40-100€ (VIP), com a oferta de quatro bebidas e um flute de espumante até às 00.00. As entradas para a festa já podem ser compradas online. Há ainda bilhetes para os camarotes, para quatro pessoas, entre 400€ e 600€.

© DR Porto Réveillon

O jantar começa às 21.00, mas as portas abrem uma hora antes. A festa arranca às 23.00, com encerramento às 06.00. O evento terá um dress code ("elegante / casual chic"), que deverá ser cumprido. O serviço de babysitter vai estar disponível das 22.30 às 06.00, para maiores de três anos.

