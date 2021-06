Vêm aí visitas guiadas gratuitas a espaços ao ar livre no Porto, Matosinhos, Maia e Gaia

Depois de um ano de pausa, o Open House Porto regressa numa versão adaptada que pretende celebrar a relação dos cidadãos com o espaço público. Serão dois dias de visitas, no fim-de-semana de 3 e 4 de Julho, em 16 espaços do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Maia, cidade que se estreia no evento.

Tendo como mote o conceito “Espaços para Respirar”, a 6.ª edição do Open House Porto é simultaneamente condicionada e inspirada pela pandemia, percorrendo o território redescoberto por muitos durante os confinamentos e realçando a importância da existência de espaços públicos de qualidade no meio urbano. As visitas são gratuitas mas requerem reserva, que ficará disponível para submissão no dia 30 de Junho, às 19.00, no site oficial.

© Câmara Municipal de Gaia Parque de S. Paio, em Vila Nova de Gaia

Com curadoria da arquitecta Graça Correia e do historiador Joel Cleto, vão ser realizadas 64 visitas comentadas a 16 espaços exteriores (quatro em cada cidade), por 35 especialistas, entre historiadores, arquitectos, museólogos e autarcas. No Porto, os locais que poderão ser visitados são o Parque da Cidade, Parque das Águas, Jardim Botânico e jardins do Palácio de Cristal, e em Vila Nova de Gaia o Parque da Quinta das Devesas, Parque de S. Paio, Jardim do Morro e Parque da Lavandeira.

Em Matosinhos, há visitas à Piscina das Marés, ao jardim e a piscina da Quinta da Conceição, à marginal e ao jardim da Quinta de Santiago. Na Maia, poderá percorrer os jardins da Quinta da Gruta, o Parque Urbano de Moutidos, os jardins da Quinta dos Cónegos e o Parque da Cidade. Consulte online a programação, os horários e a lista de espaços a visitar.

O Open House Porto é organizado pela Casa da Arquitectura - Centro Português de Arquitectura, em parceria com os municípios da Frente Atlântica do Porto. Criado em Londres, é um evento internacional de promoção da arquitectura e do património edificado com mais de 20 anos de história, estendendo-se actualmente a mais de 40 cidades em todo o mundo.

+ Os melhores parques e jardins no Porto

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal