Vêm aí visitas guiadas gratuitas às camélias da Casa São Roque

Para além da beleza da Casa São Roque, tudo é também belo à sua volta, com românticos jardins pintados de japoneiras. No Parque de São Roque há mais de 200 camélias, muitas delas centenárias, que foram plantadas pelo horticultor Jacinto de Matos, entre finais do século XIX e início do século XX. Este mês, vai poder conhecer esta flor ao pormenor, através de visitas guiadas gratuitas.

Nos dias 10 e 11 de Abril, o professor Armando Oliveira, António Assunção e os jardineiros do Parque de São Roque dão a conhecer algumas destas camélias centenárias. As visitas serão realizadas ao ar livre, com o devido distanciamento social, sendo o uso de máscara obrigatório. O acesso ao evento é gratuito, mas os lugares são limitados, por isso reserve já o seu.

© Casa de São Roque

Antes disso, no dia 9 de Abril, o professor Armando Oliveira e Cristiano Van Zeller vão dar a conhecer as camélias “Viscondessa da Silva Monteiro”, “Augusto Leal de Gouveia Pinto”, “Duchesse de Nassau” e “Hagoromo”, com uma visita exclusiva à Casa São Roque. Os bilhetes custam 15€ e podem ser comprados aqui.

A Casa São Roque é circundada por jardins e um parque com mais de quatro hectares, que tiveram uma intervenção do jardineiro histórico Jacinto de Matos. As suas camélias centenárias, mirante, gruta e caramanchão permanecem como sinais importantes dos jardins da época.

