Viagem Medieval está de volta a Santa Maria da Feira em Agosto

Depois de dois anos de paragem, Santa Maria da Feira volta a viajar à Idade Média com as áreas temáticas interactivas, os espectáculos, os cortejos e os comes e bebes. A XXV Viagem Medieval em Terra de Santa Maria está marcada para os dias 3 a 14 de Agosto de 2022.

O regresso da Viagem Medieval é "o retomar de um evento que é uma imagem de marca nacional e internacional de Santa Maria da Feira" e "o recuperar de uma tradição que liga todos os agentes do território na promoção do património histórico de Portugal", afirma o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, citado em comunicado. "Ao fim de dois anos, é com alegria, e renovada esperança, que anunciamos aquela que é a grande festa do concelho de Santa Maria da Feira, que permitirá o reencontro dos feirenses com a sua identidade cultural numa Viagem para a qual estão todos convidados", acrescenta o autarca.

© DR Viagem Medieval em Terra de Santa Maria

Premiada internacionalmente, a Viagem Medieval atrai todos os anos vários milhares de pessoas a Santa Maria da Feira. Com a cidade sem trânsito automóvel, toda a gente se veste a rigor para participar em actividades como as batalhas em descampados, os jogos infantis de guerreiros, os Banhos de S. Jorge, ideais para curar maleitas, ou a feira franca, onde pode comprar artesanato alusivo à época medieval.

