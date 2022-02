Feira Medieval está de volta a Torre de Moncorvo em Abril

Depois de uma paragem de dois anos, devido à pandemia, a Feira Medieval de Torre de Moncorvo regressa nos dias 8, 9 e 10 de Abril de 2022, sob o tema “Trovas de D’ El Rei D. Dinis na Terra do Ferro”. Durante três dias, serão várias "as experiências que podem ser vividas, as recriações históricas e cantigas de amigo, escárnio e maldizer que serão interpretadas na terra do ferro", anuncia a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.

Em 2022, a Feira Medieval vai manter "as suas características mais importantes, a de ser dedicada ao rei D. Dinis e do Ferro de Moncorvo estar presente em todas as edições". Até ao dia 8 de Março, estão abertas as inscrições para a exploração dos espaços para artesãos, artificies, místicos, mercadores e tabernas.

D. Dinis, o rei que atribuiu foral ao lugar onde hoje se situa Torre de Moncorvo, "não só apreciava literatura, como foi ele próprio um poeta notabilíssimo e um dos maiores e mais fecundos trovadores do seu tempo. Aos nossos dias chegaram 137 textos da sua autoria, distribuídos por todos os géneros (cantigas de amor, cantigas de amigo e cantigas de escárnio e maldizer), lê-se no site da autarquia. "Com o surgimento desta nova vila, D. Dinis incentiva o povoamento e a exploração económica da região, fomentou todos os meios de uma riqueza nacional, na extracção de prata, estanho e ferro", acrescenta o comunicado.

