Vícios de Mesa lança kit com pizzas para fazer em casa

O Vícios de Mesa, restaurante do Maus Hábitos, lançou um kit que permite que todos os clientes recriem algumas das pizzas do menu nas suas cozinhas. "Queremos ir até casa dos nossos clientes, mas de uma forma que inspire a criatividade de cada um", afirma Daniel Pires, fundador e gestor do Maus Hábitos e do Vícios de Mesa.

Disponível para take-away, mediante reserva por telefone ou email, ou entregas através da Uber Eats, a iniciativa "surgiu da necessidade de adaptação a estes novos tempos", como se lê em comunicado enviado à imprensa.

Há packs de duas (22€), quatro (37€) ou seis (53€) numa lista de cinco pizzas disponíveis – Kids, com tomate, mozarela e bacon; Nan Goldin, com bacon, cogumelos, cebola e pimentão; Eileen Gray, com tomate e manjericão; Carmen Miranda, com cogumelos, atum e abacaxi; e Marlon Brando, com chouriço alentejano e pimentão.

