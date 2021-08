Vila do Conde recebe sessões de cinema ao ar livre este mês

Todas as sextas-feiras de Agosto são dias de cinema ao ar livre, em Vila do Conde, graças ao Cineclube de Vila do Conde. Os filmes vão ser exibidos no exterior da Solar - Galeria de Arte Cinemática e a programação é dedicada ao cinema documental musical. A entrada é livre.

"Quatro obras onde a música e a sétima arte se cruzam, e onde será possível ver (e ouvir) na tela nomes como João Gilberto, P.J. Harvey ou The Stooges", descreve a organização, em comunicado.

Aponte na agenda. A 13 de Agosto, pelas 21.30, vai poder assistir a Onde Está Você, João Gilberto?, realizado por Georges Gachot, lançado em 2018. Já na semana seguinte, a 20 de Agosto, à mesma hora, vai estar em destaque Gimme Danger, um trabalho de Jim Jarmusch, que estreou em 2016. E para 27 de Agosto, também às 21.30, está marcada a exibição de Buena Vista Social Club, um documentário de Wim Wenders, lançado em 1999.

A programação termina com uma sessão especial de Best of Curtas, no sábado, dia 28, com alguns dos filmes premiados na 29ª edição do Curtas Vila do Conde - Festival Internacional de Cinema .

Este programa especial tem o apoio Programa Cultura Vila do Conde 2021 e da Câmara Municipal de Vila do Conde.

