Vila do Conde vai ter uma nova ponte pedonal e ciclável sobre o rio Ave

A Câmara Municipal de Vila do Conde anunciou a construção de uma nova ponte pedonal e ciclável sobre o rio Ave, que fará a ligação entre a margem direita – na Praça da República, junto ao monumento à Rendilheira – e a margem esquerda, no parque ribeirinho de Azurara.

Esta nova ponte "garantirá aos vilacondenses e aos seus visitantes condições de acessibilidade e mobilidade que promovem deslocações seguras, sustentáveis e amigas do ambiente", lê-se no comunicado. Tendo como fonte de inspiração a construção naval, a pesca e as delicadas rendas de bilros, a ponte será uma peça escultórica de considerável leveza, partilhando a sua singularidade com a imponência do Mosteiro de Santa Clara, a harmonia do edificado no núcleo antigo e a beleza natural do parque ribeirinho de Azurara, cumprindo a sua funcionalidade de forma integrada.

O projecto é da autoria do arquitecto Jaime Eusébio e do engenheiro Adão da Fonseca, tendo recolhido os pareceres da Agência Portuguesa do Ambiente, da Capitania do Porto de Vila do Conde, da Docapesca Portos e Lotas S.A., da Direcção Regional de Cultura Norte, da Direcção Geral do Património Cultural, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Norte e da Assembleia Municipal.

Veja o vídeo de apresentação do projecto:

