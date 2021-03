Hotel de luxo abre no Mosteiro de Santa Clara em 2022

No mosteiro de Vila do Conde decorrem ainda os trabalhos arqueológicos que têm identificado "importantes elementos patrimoniais". Vão fazer parte do futuro Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara, que será de acesso livre.

O Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde, foi fundado em 1318 por D. Afonso Sanches para acolher um convento feminino. Foi parcialmente reedificado em 1777, sendo alvo de sucessivas alterações até finais do século XX. Mais tarde, em 1834, passou para as mãos do Estado, que o transformou num Centro Educativo de Menores em Risco do Instituto de Reinserção Social. Em 2008 albergou, temporariamente, o Tribunal de Vila do Conde.

Hoje, o Mosteiro encontra-se ao abrigo do programa Revive, que visa recuperar imóveis de reconhecido interesse e o concessionou para ser reconvertido numa unidade hoteleira de luxo de cinco estrelas, que está "projectada para abrir ao público em 2022", anuncia a Câmara Municipal de Vila do Conde.

No interior do mosteiro decorrem ainda os trabalhos arqueológicos que têm identificado "importantes elementos patrimoniais, que se enquadram entre a Idade do Bronze e a actualidade". Estas e outras informações farão parte do futuro Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara, equipamento municipal que ficará instalado no interior deste edifício e que será de acesso livre.

Os resultados dessas escavações foram publicados em Novembro de 2020 e revelaram vestígios de ocupações humanas muito anteriores à construção do edifício, nomeadamente "importantes vestígios da Idade do Ferro". Essas estruturas, agora descobertas, estiveram soterradas durante milhares de anos nos terrenos do Mosteiro de Santa Clara.

