Vila Foz: há uma nova estrela Michelin no Porto

À beira-mar, num palacete do século XIX, o Vila Foz é um hotel de luxo, com restaurantes comandados pelo chef Arnaldo Azevedo. Um deles, o homónimo Vila Foz, acaba de receber a primeira estrela Michelin, que identifica uma “cozinha de grande nível, a merecer uma paragem”.

Os vencedores da edição de 2022 do Guia Michelin, os galardões mais desejados do mundo da restauração, foram anunciados esta terça-feira em Valência, numa cerimónia que regressou ao formato presencial. Além do Vila Foz, também se estreiam nas estrelas os restaurantes portugueses Al Sud (Lagos), A Ver Tavira (Tavira), Cura (Lisboa) e Esporão (Reguengos de Monsaraz). Portugal conta agora com 33 estabelecimentos distinguidos, sete deles com duas estrelas.

© DR Restaurante Vila Foz

Foi no restaurante da sua família (Toca da Formiga, em Ermesinde) que Arnaldo Azevedo desenvolveu a arte que o levou a frequentar o curso de cozinha da Escola de Hotelaria de Santa Maria da Feira. Seguiu-se um estágio no Hotel Sheraton Pine Cliffs, no Algarve, e depois passou pelo Mesa, no Porto, ao lado do chef Luís Américo, e no Amadeus, em Almancil. Depois de chefiar o Palco, no Hotel Teatro, na Invicta, chegou ao Vila Foz Hotel & Spa, sendo responsável pelos restaurantes Vila Foz e Flor de Lis. Com o mar sempre presente, a frescura e o sabor autêntico do peixe e dos mariscos da costa portuguesa brilham nas suas obras de arte gastronómicas.

O Vila Foz "ocupa aquele que foi o antigo e luxuoso salão de eventos do Vila Foz Hotel & Spa, um sugestivo palacete do século XIX que se eleva diante da Praia do Homem do Leme", lê-se na nota de apresentação do restaurante no Guia Michelin. "Aqui, entre elegantes molduras, dourados da época e grandes espelhos de inspiração palaciana, poderá descobrir a proposta gourmet do chef Arnaldo Azevedo, que através dos seus menus (Novo Mundo, Rebentação e Maresia) defende uma cozinha contemporânea que realça o sabor dos fantásticos peixes e mariscos portugueses." O guia faz ainda referência ao balcão, virado para a cozinha, uma opção "mais pessoal, próxima e intensa denominada Kitchen Seat, reservada exclusivamente para apenas dois comensais e na qual a experiência é sublimada interagindo com o chef".

© João Saramago Chef Arnaldo Azevedo

Além da nova estrela Michelin no Vila Foz, o distrito do Porto mantém as suas outras estrelas Michelin em 2022. Com duas estrelas, continuam a Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira), do chef Rui Paula, e o restaurante do The Yeatman (Vila Nova de Gaia), do chef Ricardo Costa. Com uma estrela, mantêm-se o Antiqvvm (Porto), do chef Vítor Matos, o Largo do Paço (Amarante), do chef Tiago Bonito, e o restaurante do chef Pedro Lemos (Porto).

Na edição de 2022 do Guia Michelin, Portugal conquistou também as primeiras "estrelas verdes", que reconhecem o compromisso com a sustentabilidade: O Il Galo d’Oro, no Funchal (duas estrelas Michelin) e o Esporão, em Reguengos de Monsaraz (que arrecadou a primeira estrela) são os dois primeiros restaurantes portugueses a receber esta distinção.

Lista de restaurantes com estrelas Michelin em Portugal:

Duas estrelas Michelin

Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)

Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)

Il Gallo d’Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)

Uma estrela Michelin

100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic)

A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)

Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)

Al Sud (Lagos, chef Louis Anjos)

A Ver Tavira (Tavira, chef Luís Brito)

Bon Bon (Carvoeiro, chef José Lopes)

CURA (Lisboa, chef Pedro Pena Bastos)

Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)

Eneko Lisboa (Lisboa, chef Eneko Atxa e Lucas Bernardes)

Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)

Esporão (Reguengos de Monsaraz, chef Carlos Teixeira)

Feitoria (Lisboa, chef João Rodrigues)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Filipe Carvalho)

Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)

G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)

Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Libório Buonocore)

LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola e Vladimir Veiga)

Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito)

Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)

Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)

Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)

Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)

Vila Foz (Porto, chef Arnaldo Azevedo)

Vista (Portimão, chef João Oliveira)

Vistas (Vila Nova de Cacela, chef Rui Silvestre)

William (Funchal, chef Luís Pestana)

Vila Foz Hotel: Avenida de Montevideu, 236 (Foz). 22 244 9700.

