Vila Galé lança serviço de take-away em Lisboa e no Porto

Sopas, peixe e carne, pizzas e sobremesas. Já é possível desfrutar dos almoços e jantares dos hotéis Vila Galé Porto e Vila Galé Ópera, em Lisboa, no conforto da sua casa. Só tem de escolher os melhores pratos para si.

Os hotéis Vila Galé lançaram esta quarta-feira um serviço de take-away para almoços e jantares no Vila Galé Porto e no Vila Galé Ópera, em Lisboa. As entregas acontecem entre as 12.00 e as 22.00 nos dois hotéis, de acordo com todas as condições de segurança e higiene, assim como as normas indicadas pela Direcção-Geral da Saúde.

O menu inclui cinco sopas (2,50€/dose), várias sugestões de pratos de peixe e carne (a partir de 5€/dose), diferentes acompanhamentos (a partir de 2,50€) e cinco sobremesas (3€). Se preferir, também é possível encomendar pizzas artesanais (7€-8€) das pizzarias Massa Fina. Para beber, há refrigerantes (2€-3,50€), água (1€-2€), cerveja (2€) e Vinho Versátil, em branco, tinto ou rosé (3,50€).

Os pedidos devem ser feitos através de telefone (Lisboa/961 779 002 ou Porto/961 783 029) ou formulário online (brevemente disponível no site) até às 22.00 do dia anterior, para almoços, e até às 12.00 do próprio dia, para jantares. Depois, só lá terá de passar para levantar a encomenda.

+ 24 restaurantes do Porto com entregas ou takeaway

+ Os hambúrgueres do CURB estão agora disponíveis na Uber Eats

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.