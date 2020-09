Em 1920, Agatha Christie publicava o seu primeiro romance policial, O Misterioso Caso de Styles. O livro apresentava, pela primeira vez, o icónico detective Hercule Poirot, e marcava um ponto de viragem neste subgénero literário. Para celebrar os 100 anos da estreia da autora e os 130 anos do seu nascimento, o Museu da Farmácia organiza uma visita temática esta quinta-feira, 17 de Setembro, com sessões às 16.15 e 17.00.

O objectivo é levar os visitantes numa aventura pelo universo da “rainha do policial” e, ao mesmo tempo, mostrar os pontos de contacto “entre a história da farmácia e a do Médio Oriente (Mesopotâmia e Egipto), Europa e América Central”, descreve o texto de apresentação do evento.

Nesse sentido, o museu vai recorrer a obras como Crime na Mesopotâmia, Um Crime no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, O Mistério das Caraíbas, Encontro com a Morte e Intriga de Bagdade para desvendar “peças da história das civilizações e da saúde que integram a sua singular colecção”.

A visita temática tem lotação limitada a dez participantes por sessão e custa entre 4€ (estudantes e seniores) e 6€ (bilhete normal). As inscrições deverão ser feitas através do e-mail museudafarmacia@anf.pt.

+ Os melhores museus no Porto

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal