Visite as novas exposições do Museu FC Porto virtualmente

O Museu FC Porto criou novas iniciativas que permitem visitar as exposições temporárias a partir de casa.

Pode visitar o Museu do FC Porto online

Com todos os museus fechados, diferentes espaços do país querem dar-lhe alternativas online para se entreter, nestes dias em que ficar em casa é regra. O Museu FC Porto não quis ficar para trás e também introduziu algumas novidades no seu site e nas redes sociais.

A grande novidade é o novo espaço online Museu Pop-UP, onde vão ser destacados, a cada meio mês, diferentes objectos ou documentos que integram a exposição permanente do clube azul e branco e que serão acompanhados por uma breve explicação sobre factos e figuras do clube. Neste momento, tem a oportunidade de saber mais sobre a camisola de Vítor Hugo, jogador de hóquei em patins, usada em 1982.

Nas redes sociais vão surgir novidades com a criação de #DaNossaHistória, que vai contar com publicações mensais que apresentam alguns protagonistas da história do FCP. Também vai ser utilizada a #MuseumCoolFacts para partilhar factos e curiosidades sobre o clube. Esteja atento ao Facebook e Instagram para estas e outras publicações.

Além disso, pode fazer uma visita virtual ao Museu através de uma aplicação para o telemóvel.

+ Estádio do Dragão é o primeiro no mundo inclusivo para daltónicos

+ Confinamento: mais fiscalização e novas medidas restritivas

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana