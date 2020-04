Vitacress leva cabazes de comida saudável a sua casa

Agrião de água, espinafre, rúcula selvagem, salsa, coentros, cenoura, batata-doce e tomate cherry estão entre os produtos agrícolas frescos, lavados e prontos a consumir que compõem os novos cabazes da Vitacress. Por estes dias, ao adquirir um destes cabazes, que também incluem saladas e sopas, não só está a garantir produtos frescos na sua mesa como a contribuir para uma boa causa. Por cada compra, a empresa vai doar pelo menos uma refeição a profissionais de saúde que estão a combater o surto de Covid-19.

As encomendas são feitas através do site da Vitacress, onde encontra cinco cabazes com preços entre os 14,99€ e 24,99€. Uma vez feito o pedido, a encomenda chega a sua casa em dois dias úteis, sem precisar de pagar pela entrega. Actualmente, a distribuição apenas abrange alguns concelhos (saiba quais aqui) dos distritos do Porto e de Lisboa e da Península de Setúbal.

