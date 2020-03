Tâmaras - Pastelaria Saudável lança cabazes com entrega ao domicílio

Com o anúncio do fecho temporário da loja devido à pandemia da Covid-19, a Tâmaras - Pastelaria Saudável, loja instalada nas Galerias Lumière, lançou alguns produtos e serviços para que "seja possível reerguer" o projecto quando "tudo isto passar", esclarece Mariana Gritsas nas redes sociais da marca.

O resultado é um "programa de assinatura de cabazes mensais, quinzenais e semanais" que o cliente pode assinar por um período até seis meses e receber comodamente em casa a partir do início de Abril, data programada para o início das entregas. O valor de um cabaz equivale a "aproximadamente 46€", mas se for assinante os preços são mais reduzidos. Neste caso, também recebe uma newsletter quinzenal com receitas saudáveis para ocupar os dias de quarentena.