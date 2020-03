Covid-19: Companhias aéreas reduzem os voos para o Porto

Há cada vez menos voos a aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Três companhias aéreas anunciaram a redução ou a supressão das rotas para o Porto, tendo em conta a actual situação de propagação do surto de Covid-19.

É o caso da TAAG - Linhas Aéreas de Angola, que suspendeu por completo as operações no aeroporto portuense já a partir de hoje, segunda-feira 16. A companhia pediu aos passageiros com bilhetes que contactem "as lojas, os call-center ou agentes de viagens", lê-se no portal de notícias municipal.

A Azul - Linhas Aéreas Brasileiras limitou a frequência dos voos entre Campinas e o Porto e reduziu a actividade internacional em até 30%. Também a United Airlines anunciou a diminuição da frequência dos voos para diferentes destinos europeus. "No caso do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a redução afecta a rota diária Newark-Porto, que será mesmo cancelada entre 28 de Março e 30 de Abril", avança a autarquia.

