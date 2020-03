Centro Comercial Bombarda fecha as portas

O Centro Comercial Bombarda decidiu encerrar as portas de forma preventiva, para conter a propagação do surto de Covid-19. O espaço na Rua Miguel Bombarda anunciou que ficará fechado "por tempo indeterminado".

No coração do quarteirão das artes, o CC Bombarda é um espaço comercial alternativo que combina moda, joalharia, gastronomia e cultura, com galerias de arte e criadores emergentes do Porto. Alberga espaços como o Tincal lab, MÙI Concept, Organii, Galeria Autoria, Flor de Tapioca, FreeBird, Hair Identity, InThePendant Gallery, Manel Jardineiro, Sabores e Açores, Ufa Lufa e Lagar do Mel.

Em breve poderá voltar a visitar todos estes espaços. Por agora, fique em casa. Pode continuar a comprar online os produtos de algumas lojas, como a MÙI Concept, Tincal lab, Ufa Lufa, Organii e Lagar do Mel.

As Inaugurações Simultâneas de Miguel Bombarda, que estavam previstas para este sábado, foram canceladas. "Em quase 13 anos de projecto do Quarteirão Miguel Bombarda nunca havíamos cancelado um evento de Inaugurações Simultâneas", diz a organização, num comunicado. "Passámos pela troika, passámos pela cidade sem turistas e o país sem dinheiro, passámos por altos e baixos pessoais... Havemos de superar isto com o sentido de comunidade que nos une."