Viva Porto: o restaurante do NEYA Porto Hotel também é sustentável

A sustentabilidade é a bandeira do grupo NEYA, que inaugurou no início de Agosto o primeiro espaço na Invicta. O NEYA Porto Hotel fica na zona ribeirinha da cidade e está instalado em parte das ruínas do Convento Madre Deus de Monchique.

No restaurante Viva Porto, comandado pelo jovem chef José Luís Ferreira, a carta é inspirada em "pratos de raiz portuguesa", com algumas influências do mundo, e os produtos nacionais são usados "até à exaustão", conta à Time Out. O tártaro de vaca com tostas artesanais e gema semicurada (8€) e a salada de polvo à moda da avó, com pimentos e vinagrete de maçã (14,50€), são duas boas opções para abrir, a partilhar.

O arroz de peixe e bivalves, servido no tacho (18€), é resultado da aposta na "comida de conforto", assim como a incrível barriga de porco com pêssegos caramelizados e feijoada de amêijoa (17€), um daqueles pratos que pede uma sesta logo a seguir.

À carta, o preço médio ronda os 35-40€, mas há um menu executivo durante a semana ao almoço a 13,50€. Inclui bebida, entrada, prato (de carne, peixe ou vegetariano) e sobremesa, que mudam semanalmente. Por 65€ por pessoa (ou 95€, com selecção de vinhos) pode pedir o menu Tasting Porto, com alguns pratos estrela do menu.

