Wine & Music Festival: a primeira edição acontece em Setembro

A primeira edição do Wine & Music Festival, evento dedicado a música, gastronomia e vinhos, acontece nos dias 14 e 15 de Setembro no Porto Comercial de Cambres, em Lamego.

O festival vai ter muita música espalhada por dois palcos e, para já, só foram confirmados os artistas que vão actuar no sábado. Bryan Ferry, ex-Roxy Music, conhecido pelos êxitos Slave to Love ou Let’s Stick Together é o cabeça de cartaz do dia. Ainda no mesmo dia vão subir ao palco vários nomes da música portuguesa como Mariza, António Zambujo, Salvador Sobral, DJ Ride e Rui Vargas.

Há ainda um terceiro palco bastante diferente dos outros, já que é dedicado à gastronomia. Chama-se Chef's Stage. Ainda não tem alinhamento, mas é o local onde o público poderá assistir a live cooking shows e fazer degustações. A área da gastronomia não fica por aqui, o evento também vai ter uma oferta de restauração premium, reunindo diferentes propostas num espaço climatizado e com lugares sentados.

Também vai estar disponível a área hospitality com camarotes para grupos e com serviços exclusivos e personalizados. Por exemplo, lá pode participar em experiências vínicas como provas de vinho, tratamentos de vinoterapia ou até pisar uvas. Além de tudo isto, também pode contar com uma roda gigante com vista panorâmica para o Douro.

O Wine & Music Valley conta com o apoio da Better World, empresa responsável pelo Rock in Rio. O recinto conta com seis hectares e capacidade para receber 15.000 pessoas por dia. Os bilhetes já estão à venda e podem ir dos 25€ aos 100€ já que se dividem entre bilhetes diários, passes gerais e VIP.

