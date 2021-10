World Press Photo: as melhores fotografias do mundo chegam à Maia

A exposição da World Press Photo, que mostra o que de mais relevante aconteceu no mundo em 2020, vai estar no Fórum da Maia, com entrada livre.

Desde 1955 que a World Press Photo, o mais importante concurso de fotojornalismo do mundo, reconhece as fotografias que mostram o que de mais relevante acontece em cada ano e promovem uma reflexão sobre os tempos actuais. As fotografias premiadas são apresentadas numa exposição que passa por mais de 100 cidades em mais de 45 países, e que vai estar no Fórum da Maia entre 30 de Outubro e 21 de Novembro.

Este ano, o concurso atraiu 4315 fotógrafos de 130 países, com 74470 imagens inscritas. Um júri independente, formado por 28 profissionais de fotografia, seleccionou as melhores fotografias e histórias de 2020, num ano marcado pela pandemia e pelos protestos por justiça social em todo o mundo. Os vencedores são 45 fotógrafos de 28 países, incluindo Portugal.

A "Fotografia do Ano" é da autoria de Mads Nissen e retrata o primeiro abraço que uma idosa recebeu em cinco meses, devido à pandemia. A "História do Ano", de Antonio Faccilongo, mostra a coragem e a perseverança do povo palestiniano face a um dos conflitos mais complicados da história moderna. Um fotógrafo português, Nuno André Ferreira, recebeu o 3.º Prémio na categoria de "Fotografia Individual", ao captar um fogo na floresta no olhar de uma criança.



A World Press Photo 2021 na Maia conta com o patrocínio da LIPOR e da Maiambiente que, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, divulgará a exposição em quatro viaturas de recolha de resíduos sólidos, ostentando oito das fotografias premiadas.

A inauguração da exposição terá lugar no dia 29 de Outubro, pelas 18.00, e contará com a presença da comissária da fundação World Press Photo, Martha Echevarria, bem como do fotógrafo português premiado, Nuno André Ferreira. A exposição, de entrada gratuita, estará patente no Fórum da Maia, de 30 de Outubro a 21 de Novembro, de terça-feira a domingo, das 10.00 às 22.00.

Fórum da Maia, Rua Eng. Duarte Pacheco. 30 Outubro a 21 Novembro, Ter-Dom 10.00-22.00. Grátis.

+ As melhores exposições a não perder no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal