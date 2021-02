YouHe.Me: o supermercado asiático que lhe leva snacks a casa

No que à comida diz respeito, a Ásia está carregadinha de coisas que nos podem parecer estranhas à primeira vista, mas que nos deixam cheios de curiosidade. Há supermercados no Porto que nos deixam explorar esse mundo, mas agora há um que torna possível provar os snacks, noodles e bebidas com os sabores mais extravagantes sem precisar de sair de casa. É esta a proposta do YouHe.Me, a nova plataforma online de produtos alimentares asiáticos que faz entregas em todo o país.

“A ideia apareceu porque os filhos dos nossos amigos portugueses gostavam de produtos asiáticos, mas os pais não os conseguiam encontrar”, explicam os responsáveis da plataforma. Seis meses de pesquisa depois, lançaram a YouHe.Me, a 15 de Janeiro.

Agora têm já mais de 180 produtos disponíveis, como bolachas Oreo com sabor a matcha, Lays com sabor a lima ou tofu seco com sabor a carne ou especiarias. Além de ramens e noodles instantâneos, chás de jasmim e sumos com nata de coco. Todos os meses são acrescentados novos produtos que podem ou não ganhar o lugar de alguns dos menos vendidos.

YouHe.Me

No site estão disponíveis caixas com uma selecção destes produtos, com tamanhos que vão do M ao XXL – a mais pequena inclui seis produtos (9,90€) e a maior 24 (39,90€). Qualquer que seja o tamanho que escolha, pode contar sempre com ofertas misteriosas que não estão disponíveis para compra em loja. E quanto maior for a caixa, mais destas surpresas lhe vão calhar.

Para quem sabe exactamente aquilo que quer, há caixas personalizáveis onde pode escolher os produtos um por um. Já os mais indecisos (ou menos conhecedores da realidade asiática) podem optar antes por uma das dez caixas pré-feitas, com uma selecção de produtos variada. E ainda pode deixar tudo nas mãos do YouHe.Me e deixar-se surpreender com uma caixa aleatória. Para evitar desilusões, neste último caso pode dizer que tipo de produtos quer incluir (snacks, noodles e/ou bebidas) e se tem preferência entre doce, salgado ou picante.

YouHe.Me Exemplo de caixa pré-feita XXL

Entre as últimas novidades disponíveis nesta plataforma pertencente ao grupo SushiCome, encontra snacks como as bolachas Orion Baleia com sabores de tomate, alga marinha ou asas de frango com mel, as gomas QQ com sabores de uva, pêssego ou líchia e os franzzi roll de ovo com sabores de matcha e coco.

Os envios ao domicílio podem ser feitos para qualquer parte do país e o tempo normal de espera é entre dois a quatro dias úteis. A partir dos 39,90€ os envios são gratuitos, no resto dos casos acresce desde 4,90€ ao valor da compra.

