Ziggy's: o novo restaurante virtual de comida saudável

O Ziggy's é o novo restaurante virtual de comida saudável de inspiração mediterrânica. Da mesma família do Sicario, a taqueria mexicana em Matosinhos, este projecto, que funciona apenas com entregas ao domicílio, foi lançado no dia 1 de Julho.

Tabbouleh, húmus (ambos a 5,50€), salada de alface, espinafres, tomate cereja confitado, pimento amarelo assado, queijo feta e nozes (7€), sandes em focaccia de azeitona preta (a partir de 9€) e o frango Marrakech, com especiarias, ameixas e amêndoas (12€), são alguns dos pratos que pode encomendar através da Uber Eats ou Glovo de quarta a sábado das 18.00 às 22.00, e ao domingo, entre as 12.30 e as 18.00.

Para comer em casa, num piquenique ou na praia, no Ziggy's encontra boas opções para os dias mais quentes que aí vêm.

