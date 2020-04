Zippy anima o fim-de-semana do Dia da Mãe no Instagram

Este ano, o Dia da Mãe vai ser diferente, mas a Zippy quer ter a certeza que o aproveita como deve ser. Para isso, vai promover actividades no Instagram durante o fim-de-semana.

A primeira actividade acontece na sexta-feira, 1 de Maio, às 15.00. Trata-se de um workshop em directo, onde Diana Bastos, responsável pela Eira, vai ajudar pais e filhos a preparar uma surpresa para a mãe. Tudo o que vai precisar são elementos que normalmente todos temos em casa, como frutas, flores e legumes.

Para mimar as mães e as deixar descansar, no domingo, também às 15.00, todas as crianças vão poder assistir à leitura de um conto em directo dedicado ao Dia da Mãe, por Francisca Pavão, das Histórias que Nascem. Logo de seguida, há uma sessão de babysitting, com duração de 30 minutos, cortesia da Jump In by Tia Zana.

