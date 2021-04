A anémona já está de volta a Matosinhos

A escultura "She Changes", mais conhecida como "Anémona", ilustra uma das principais entradas de Matosinhos – a Praça Cidade São Salvador, na fronteira com a cidade do Porto. A peça, da autoria da escultora Janet Echelman, foi instalada em 2004 para assinalar a importância da actividade piscatória no concelho.

Com o tempo, tornou-se a imagem de marca da cidade, mas, ao longo dos anos, a degradação provocada pela proximidade do mar tem motivado diversas reparações. Em Outubro de 2020, a autarquia retirou a rede para a substituir. Uma nova rede foi fabricada de forma manual na Maia, pela empresa Lankhorst Euronete Portugal, obedecendo a um caderno de encargos da escultora Janet Echelman, para ficar igual à original.

A réplica da escultura foi reposta na quinta-feira e foi iluminada, colorindo assim a Praça Cidade São Salvador, junto ao mar. A nova rede pesa cerca de uma tonelada e meia e uma parte da colocação aconteceu a 55 metros de altura. A peça é composta por três grandes postes metálicos, um deles com cerca de 60 metros de altura, e uma rede vermelha e branca (suspensa num anel com 42 metros de diâmetro), que se movimenta ao sabor do vento.

