A Árvore com Alma é a nova loja de artesanato da Rua do Almada

Cristina Pereira, proprietária da Árvore com Alma, abriu o seu primeiro espaço na Rua de Faria Guimarães. Recentemente mudou de casa e agora a montra colorida dá vida à Rua do Almada. Lá dentro vai encontrar arte de várias formas, como pintura, escultura, cerâmica e artesanato.

O Zé Povinho, o galo de Barcelos ou a sagrada família são alguns dos artigos à venda. Para os fãs de decoração, as bonitas peças da Bordallo Pinheiro preenchem as prateleiras. Mas importa saber também que no piso térreo há uma sala apenas para exposições. Neste momento, e até dia 15 de Dezembro, a Artes com Alma acolhe peças do artista plástico Mário Ferraz, dos escultores João Pedro Rodrigues e Luciano Santos e do ceramista Delfim Manuel.

+ Sete lojas de decoração e design de interiores no quarteirão das artes

+ Os melhores sítios para comer e beber na Rua do Almada

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.