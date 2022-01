A casa onde Miguel Torga nasceu é agora um museu em sua memória

"Foi desta realidade que parti, e é a esta realidade que regresso sempre, por mais voltas que dê nos caminhos da vida." No Diário VIII, em Outubro de 1955, era assim que Miguel Torga se referia à casa onde nasceu, em 1907, e onde viveu até à adolescência. Esta pequena habitação rural, na aldeia de São Martinho de Anta, em Sabrosa (Vila Real), foi um eixo fundamental na sua vida e obra.

Terá sido edificada no início do século XX e foi reabilitada pelo escritor na década de 1960, para a transformar no seu espaço de refúgio e trabalho. Doado à Direcção Regional de Cultura do Norte pela sua filha, Clara Crabbé Rocha, professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, o edifício foi adaptado e transformado num espaço que preserva a memória das vivências quotidianas do autor na sua terra natal. No dia 17 de Janeiro, data em que se assinalam 27 anos da morte de Miguel Torga, será inaugurada como casa-museu.

"O equipamento está pronto para receber todos aqueles que queiram conhecer mais da vida e obra do poeta e escritor através de uma abordagem expositiva centrada na intimidade do autor, na sua relação com a família, no seu reconhecimento internacional e na sua relação ao território", anuncia a Direcção Regional de Cultura do Norte.

A pouca distância desta casa em São Martinho de Anta fica o equipamento cultural Espaço Miguel Torga – concebido pelo arquitecto Eduardo Souto de Moura –, que pretende divulgar e reflectir sobre a vida e obra do escritor transmontano. Aproveite também para descobrir esta região através do Roteiro Torguiano, percorrendo os vários caminhos por onde Miguel Torga passou.

O evento de inauguração da casa-museu decorre no dia 17 de Janeiro, a partir das 15.30, e terá início no Espaço Miguel Torga com a inauguração da exposição Contramuros de Francisco Laranjo. Segue-se uma visita orientada à casa e um concerto dos Lavoisier, que desenvolveram um álbum conceptual a partir dos poemas de Torga, numa residência artística em terras transmontanas.

Adolfo Correia da Rocha adoptou o pseudónimo Miguel Torga em homenagem a dois vultos da cultura ibérica (Miguel de Cervantes e Miguel de Unamuno) e à torga, planta brava da montanha com fortes raízes. Trabalhou no Porto, passou pelo Seminário de Lamego e, ainda adolescente, emigrou para o Brasil. De regresso a Portugal, tirou o curso de Medicina em Coimbra, onde morreu em 1995. Das suas obras destacam-se os Contos da Montanha, Bichos, A Criação do Mundo, Senhor Ventura, Vindima, Rampa, Abismo, Lamentação, Libertação e Poemas Ibéricos, entre outros títulos.

Casa-Museu: Rua Miguel Torga, 9 (São Martinho de Anta). Ver mapa.

