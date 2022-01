Museu Nacional Soares dos Reis tem entrada gratuita até 3 de Fevereiro

É um dos mais importantes museus do país. O antigo Museu Portuense de Pinturas e Estampas foi o primeiro museu público de arte de Portugal, fundado em 1833, e instalado desde 1940 no Palácio dos Carrancas como Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR). Possui colecções de cerâmica, escultura, gravura, joalharia, mobiliário, ourivesaria, pintura, têxteis e vidros, com destaque para o Desterrado, do escultor António Soares dos Reis. Neste momento, a exposição permanente continua com acesso interdito, devido às obras de reabilitação, mas ainda há muito para ver.

Até ao dia 3 de Fevereiro, o museu abre as portas com entrada gratuita para todos. Poderá, por exemplo, visitar a exposição temporária Depositorium 2, que explora os temas da Arte e Medicina, com peças seleccionadas por representantes da Universidade do Porto. Pode ainda ver a peça do mês, escolhida pelos seguidores das redes sociais do MNSR. Durante o mês de Janeiro, a peça em exposição será o óleo sobre tela Vendedor de Estatuetas, do pintor romântico João Cristino da Silva, uma obra proveniente da colecção de Fernando de Castro. Terá sessão comentada nos dias 20 e 25 de Janeiro, às 13.30, com acesso gratuito.

O museu está aberto de terça a domingo, das 10.00 às 18.00. A decisão de promover a entrada gratuita prende-se com "o facto de parte significativa das instalações estar com acesso condicionado devido à montagem da exposição permanente, cuja abertura está prevista para o final do primeiro trimestre deste ano", lê-se em comunicado. No dia 3 de Fevereiro, será inaugurada a exposição temporária Seja Dia Seja Noite Pouco Importa, com curadoria de Pedro Calapez.

Rua de Dom Manuel II, 44 (Porto). Contacto: 22 339 3770. Horário: Ter-Dom 10.00-18.00.

+ Os melhores museus no Porto

+ Os melhores refúgios para este Inverno no Porto

+ Livraria Lello celebra aniversário com entrada livre e oferta de livros