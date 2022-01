Livraria Lello celebra aniversário com entrada livre e oferta de livros

A livraria mais bonita do mundo está de parabéns. No dia 13 de Janeiro celebra 116 anos com um programa que inclui momentos musicais, oferta de livros e bolo, e a publicação das primeiras traduções para árabe de 'Os Lusíadas' e 'Mensagem'.

Numa altura em que se encontra em vias de ser classificada como monumento de interesse nacional, a livraria Lello preparou um programa especial para comemorar o aniversário. No dia 13 de Janeiro, celebra 116 anos com entrada gratuita para todos, entre as 10.30 e as 18.00. A data assinala o lançamento das primeiras traduções para árabe de Os Lusíadas, de Luís de Camões, e Mensagem, de Fernando Pessoa.

"A língua árabe tem cerca de 274 milhões de falantes, o que a coloca como a quinta mais falada em todo mundo. Surpreendentemente, duas das maiores obras da literatura portuguesa nunca haviam sido traduzidas para árabe", lê-se em comunicado. "Como exportadores e promotores da literatura e da cultura portuguesas, é com grande satisfação que contribuímos para que duas obras que retratam de forma tão especial o país e o seu povo cheguem ao mundo árabe", afirma a administradora da livraria Lello, Aurora Pedro Pinto.

A cerimónia de lançamento acontece no Pavilhão de Portugal na Expo Dubai 2020, às 09.00 (hora de Portugal continental) e será transmitida em directo num ecrã gigante colocado em frente à livraria Lello, dando início às comemorações do seu 116.º aniversário. A celebração contará com momentos musicais protagonizados por Ricardo Ribeiro, Tiago Bettencourt e Joana Alegre, que interpretarão poemas de Luís de Camões e Fernando Pessoa.

"Leitores, autores, visitantes, amigos e todos os que se sintam em casa entre os livros estão convidados a juntar-se à festa, de entrada livre e com início marcado para as 09.00", anuncia o comunicado da Lello. Aos 116 primeiros visitantes, será oferecido um exemplar de Os Lusíadas ou Mensagem em árabe e todos os que passarem pela livraria ao longo do dia poderão saborear uma fatia de um bolo especial. Trata-se de um painel de azulejos temporário, com uma interpretação da fachada da Lello desenhada pelo ilustrador Gonçalo Viana. Depois de inaugurado o bolo, a ilustração estará exposta no ecrã gigante.

Os Lusíadas e Mensagem são "relatos de coragem e audácia que hoje, tal como no século XVI e no século XX, relembram o arrojo do passado para inspirar um futuro de superação. É isto que, diariamente, acontece na livraria Lello e que, neste momento tão particular da história, gostaríamos de inspirar a sociedade a fazer também", destaca Aurora Pedro Pinto. Os dois livros integram a colecção de clássicos da Lello (The Collection) e a sua tradução ficou a cargo de Abdeljelil Larbi, professor de Literatura Árabe no Instituto Universitário de Lisboa.

