A Corrida do Dragão regressa em Setembro

Tem corrido todas as semanas? Quer perceber como está a sua resistência? Então saiba que vem aí a segunda edição da Corrida do Dragão. O evento está marcado para domingo 8 de Setembro. Ainda falta algum tempo, é certo, mas as inscrições acabam de abrir.

A organização estabeleceu como objectivo reunir 10 mil adeptos do Futebol Clube do Porto, que estejam preparados para correr dez quilómetros. A prova começa às 10.00, junto ao Estádio do Dragão, mas o percurso ainda não foi revelado. Se não está fisicamente no seu melhor e não pretende competir, há ainda uma caminhada de cinco quilómetros aberta a participantes de todas as idades.

A participação no evento custa 7€ (caminhada) ou 15€ (corrida) e inclui uma t-shirt temática, água e uma medalha de participação. Seja qual for a modalidade, inscreva-se, calce as sapatilhas e aproveite o tempo que falta para treinar. Boas corridas.

