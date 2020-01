A cozinha de autor e o sushi são as propostas do novo D'Avenida

Durante anos, o bar polinésio Hiva-Oa era o destino de quem se dirigia ao número 2514 da Avenida da Boavista, mesmo ao lado da Cufra. Agora, o spot é outro: chama-se D’Avenida, é (mais) uma opção para quem quer fugir da Baixa e funciona como restaurante e bar para começar a noite. Na carta, a cozinha de autor contemporânea do chef Tiago Fernandes é complementada com algumas propostas do sushi bar.

“O foco é no produto. Não há distinção entre as duas cozinhas”, explica. Isto significa que uma refeição tanto pode começar com uns gunkans (12€/4 peças), como com um carapau com escabeche e batata roxa (7€). Baseada em “experiências e gostos pessoais”, a carta é “fish friendly”, como gosta de descrever. O polvo com pimentão e cebola (10€) e a lula em duas texturas com arroz carolino e tinta de choco (20€) são alguns dos pratos para os amantes dos produtos do mar.

É fã de carne? Não se preocupe. O cordeiro de leite com masala e cogumelos eryngii (21€) e o boi maturado com mandioca e pak choi (23€) são capazes de o deixar muito feliz.

© DR

Se quiser ficar nas mãos do chef, opte por um dos menus de degustação de quatro (45€) ou seis momentos (70€) com sobremesas incluídas e pairing vínico a 25€ e 45€, respectivamente. Depois do jantar, passe para a zona de bar, beba uns cocktails e dance até lhe doerem os pés.

