A exposição conjunta "Alberto Giacometti - Peter Lindbergh. Capturar o Invisível" chega em Abril ao Museu da Misericórdia

O Museu da Misericórdia do Porto (MMIPO) acolhe, de 1 de Abril a 24 de Setembro, a exposição conjunta Alberto Giacometti – Peter Lindbergh. Capturar o Invisível, onde serão exibidas mais de 110 obras, entre elas "esculturas em bronze" e "desenhos de Alberto Giacometti". A mostra será acompanhada por fotografias de Peter Lindbergh que prometem dar a conhecer "aspectos das esculturas de Giacometti impossíveis de perceber a olho nu", diz a organização.

Este cruzamento entre fotografia e escultura permite-nos descobrir a obra de Giacometti de um outro ângulo e guia-nos pelos vários estilos do pintor, desenhador e escultor, destacando-se o cubismo e surrealismo.

A propósito da morte prematura de Peter Lindbergh, haverá também uma sala exclusiva onde vão estar em exibição alguns dos mais icónicos retratos da carreira deste fotógrafo, entre eles os de Naomi Campbell, Uma Thurman e Julliane Moore.

O preço do bilhete inclui, no final da exposição, um cálice de vinho do Porto no jardim do museu.

