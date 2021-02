A Favorita do Bolhão já está na Uber Eats

As mercearias tradicionais do Porto estão a adaptar-se aos novos tempos. A Favorita do Bolhão, fundada em 1934, disponibiliza agora os seus produtos para venda online.

A Favorita do Bolhão é uma referência nas mercearias finas do Porto desde 1934. Aos produtos de mercearia clássicos, como farinhas, vinagres, azeites, conservas, especiarias, chocolates e amêndoas, soma uma variada garrafeira de vinho do Porto e destilados.

Hoje, os descendentes dos fundadores perpetuam a tradição e projectam o negócio no futuro, com novos produtos e novas formas de chegar até aos clientes. A mercearia é uma das mais recentes novidades na aplicação Uber Eats. Através dela, poderá receber em casa produtos como frutos secos e desidratados, conservas de peixe, vinhos e as tradicionais amêndoas de Páscoa e drageias de chocolate. Consulte aqui os produtos disponíveis.

A Favorita do Bolhão continua de portas abertas, com o seu atendimento personalizado e atencioso, no número 783 da Rua de Fernandes Tomás, no horário de segunda a sexta, das 10.00 às 12.30 e das 14.00 às 18.00, e ao sábado, das 10.00 às 12.30.

