A Feira do Livro Municipal está de volta a Matosinhos

Qualquer amante de livros aprecia uma boa feira do livro, e a próxima a acontecer – a Feira do Livro Municipal de Matosinhos – decorre entre 26 de Novembro e 29 de Dezembro. Para a 15.ª edição do evento, foi introduzida uma novidade: "o alargamento dos espaços culturais onde é possível adquirir edições municipais a preços especiais", lê-se no site do município.

Além dos locais em que habitualmente acontece, como o Museu Quinta de Santiago, em Leça da Palmeira, e a Galeria Municipal de Matosinhos, a feira também vai ocupar o novo Museu da Memória de Matosinhos, a Biblioteca Municipal Florbela Espanca (apenas a partir de 6 de Dezembro) e a Biblioteca Anexa de S. Mamede de Infesta.

"Vocacionada para divulgar as edições e co-edições da autarquia e promover a cultura e o património de Matosinhos, a Feira do Livro Municipal promete descontos bastante apelativos, entre os 30% e os 50%, e ainda mais significativos em alguns packs especiais criados para o efeito." A selecção vai incluir publicações nas áreas de literatura, artes plásticas e patrimónios.

Além de poder fazer compras na feira, também poderá participar na programação paralela, cujo objectivo é "aproximar a comunidade aos equipamentos culturais do concelho e aos autores e actores da história de Matosinhos". Pode consultar a agenda completa online.

Entre conversas, visitas, lançamentos de livros, horas do conto, oficinas e workshops, são muitas as actividades pensadas para grupos, escolas, instituições, famílias e público em geral. Muitas têm inscrição prévia obrigatória – é necessário preencher uma ficha de inscrição, através do telefone (22 939 24 15) ou email (basmi@cm-matosinhos.pt).

+ As melhores livrarias do Porto

+ Mercado de Natal de Matosinhos abre a 26 de Novembro

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal