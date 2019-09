A independência do Brasil comemora-se com comida típica, música e dança

A 7 de Setembro de 1822, nas margens do riacho do Ipiranga, o Brasil era declarado uma nação independente. Um dia e 196 anos depois, com o Douro por perto, comemora-se a efeméride com pompa e circunstância. Desta feita, este domingo conte com muita comida típica brasileira, animação infantil, música e danças no Jardim da Cordoaria. O evento começa às 12.00 e estende-se até às 21.00.

A iniciativa é de entrada livre e a responsabilidade é da Associação Batucada Radical, que organizou a festa com o apoio do município, já que no Porto “residem milhares de cidadãos brasileiros e onde tantas famílias têm ligações àquele país”, anunciou a autarquia no seu portal de notícias.

Programa

12.00: Abertura do evento com comidas típicas e DJ set

14.30-16.30: Espaço Kids com AtivFun

15.00-15.30: Fit Brasil

15.45-16.45: Workshop de Forró e Samba de Gafieira com Aide Queiroz e Eduardo Holanda

16.45-17.30: DJ Farofa

17.30-19.30: Concerto Dia do Brasil no Porto (com artistas residentes na cidade)

19.30-20.30: Roda de Samba Dia do Brasil no Porto

20.30-21.00: DJ Farofa

21.00: Encerramento