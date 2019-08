Gaia World Music traz concertos com sons do Brasil, Espanha, Peru, Itália e Portugal

Treze concertos gratuitos com sons de diferentes nacionalidades, distribuídos ao longo de quatro dias. É isto que pode esperar da próxima edição do Gaia World Music 2019, que acontece de quinta-feira 5 de Setembro a domingo 8 no complexo do Espaço Corpus Christi.

O cartaz conta com diferentes estilos musicais como folk, celta, forró, popular, latin jazz ou electrónica tocados por músicos do Brasil, Espanha, Peru, Itália e Portugal. Entre os nomes estão os italianos Anonima Nuvolari, os brasileiros Forró Miór, os espanhóis International Citrus Band e os peruanos Alturas. A representação nacional faz-se com os Gaiteiros de Lisboa e Galandum Galundaina.

Mas nem só de música se faz este festival: há ainda espaço para uma zona infantil com insufláveis com vista privilegiada para o palco; um conjunto de ateliês de áreas como pintura, escultura, colagem, reutilização e reciclagem sobre os instrumentos pelo mundo; e animação de rua.

Consulte o programa completo e marque o evento na agenda.

