A livraria mais bonita do mundo chegou à Zara

As lojas Zara estão a vender t-shirts e sacos de pano da Lello. As receitas dos direitos de utilização da marca serão aplicadas na recuperação do património livreiro.

Os leitores de todo o mundo já podem vestir a camisola da livraria mais bonita do mundo. A Lello assinou um acordo com a Hallotex SL, fornecedora da Inditex, de modo a autorizar a venda exclusiva de t-shirts e sacos de pano através das lojas online e físicas da Zara. Quem comprar estes produtos, estará a apoiar a preservação e valorização do livro, uma vez que os royalties pela licença de utilização da marca serão aplicados na recuperação do património livreiro.

© DR Livraria Lello x Zara

Os produtos são feitos em algodão orgânico certificado, cumprindo assim as "regras de sustentabilidade ambiental, pelas quais também a livraria Lello se rege", lê-se em comunicado. A t-shirt é branca, com decote redondo, pormenor de bordado e estampado. Está disponível por 15,95€ em três tamanhos (S, M, L). O saco de pano é verde e custa 12,95€.

"Esta é também mais uma acção que reforça a missão da livraria Lello de preservar e valorizar o Livro", acrescenta o comunicado. A "recuperação do património livreiro" é um projecto já iniciado com a aquisição da histórica Coimbra Editora, que aos 100 anos viu as suas portas encerrarem, e que prosseguirá, em breve, com a aquisição de parte do espólio da Brazenhead Books, que encerrou portas em 2019. Ambos os espólios estarão em exibição a partir deste Outono na Lello.

