Há um novo terraço no Porto para comer, beber e ver o pôr-do-sol

No topo de um edifício na Praça da Batalha, o restaurante A Bicicleta tem agora um terraço com vista panorâmica sobre o Porto, para beber cocktails e devorar pizzas e lasanhas, entre outros pratos de carne, peixe e vegetais.

O restaurante A Bicicleta está de portas abertas no sexto piso do hotel Mercure Porto Centro Santa Catarina, na Praça da Batalha. Para lá chegar, há um elevador que o leva directamente até ao topo – e sim, pode trazer a bicicleta e deixá-la no parque privado. O restaurante abriu recentemente o seu terraço para quem quiser comer, petiscar ou beber uns copos com o Porto aos pés. É um cenário ideal para admirar este postal vivo da cidade e assistir ao espectáculo do pôr-do-sol.

© DR Terraço do restaurante A Bicicleta

Na carta há sopas e saladas, massas e pizzas, hambúrgueres e pregos, sandes e wraps, e tábuas de queijo e enchidos. Pode ainda experimentar pratos elaborados pelo chef Filipe Lema, como bacalhau com natas (15,50€), bacalhau à Brás (16€), açorda de gambas (16€), arroz de pato (16€), chili com carne (15,50€) ou feijoada à transmontana (16€). Termine a refeição com sobremesas como gelado de vinho do Porto (6€), trilogia de gelados (5,50€), petit gâteau de chocolate (5,50€) ou tarte de maçã com canela (5,50€).

Para quem quiser beber um copo ao final do dia, com a cabeça nas nuvens, há uma carta de cocktails (desde 7€) e mocktails (7€), mas também bebidas como cervejas, sangria, gin, whisky, licores, espumantes e vinho do Porto. Tanto o bar como o restaurante estão abertos a toda a gente, mesmo que não esteja hospedado no hotel. Faça a sua reserva através do 969 246 061 ou do email abicicleta.porto@accor.com.

Praça da Batalha, 166 (Porto). 96 924 6061. Todos os dias 07.00-11.00 e 12.00-23.00.

