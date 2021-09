Food Corner: há uma nova esplanada secreta no Porto

Uma casa do início do século XX foi transformada em galeria de restauração, com cinco espaços e conceitos diferentes. Juntos no mesmo edifício do Food Corner, distribuídos por diferentes pisos, pode encontrar a cozinha mexicana do Aguacate, as pizzas da Forneria Invicta, os hambúrgueres do Munchie, as massas e tostas do Maza e os pregos da Central dos Pregos.

© DR Food Corner

O Food Corner já contava com uma esplanada e quatro salas de jantar divididas pelos cinco pisos, mas o Verão trouxe uma novidade: o pátio interior, que estará agora aberto sempre que o clima permitir. Aqui vai poder comer e beber tudo o que os cinco restaurantes têm para oferecer, enquanto aproveita este pequeno recanto no centro do Porto.

© DR Pátio interior do Food Corner

Logo à entrada (piso 0), pode experimentar o Aguacate, um restaurante mexicano com uma nova decoração e a tradicional comida no espírito Tex Mex. Ao lado, a alguns degraus de distância (piso -1), está o Maza Pasta Bar, que serve reconfortantes pratos de massa – ou tostas, para quem procura uma refeição mais leve.

© Food Corner Munchie

Um pouco mais acima (piso 1), a Central dos Pregos mostra a sua longa experiência a servir pregos no pão. No piso intermédio (piso 2) pode devorar os hambúrgueres artesanais do Munchie e no último piso (piso 3) termina a viagem na Forneria Invicta, conhecida pelas pizzas de massa fina e estaladiça. Consulte os menus de cada restaurante.

Food Corner: Rua do Ateneu Comercial do Porto, 8-14. Dom-Qui 12.00-15.30 e 19.00-22.30, Sex-Sáb 12.00-15.00 e 19.00-00.00. 91 454 3373.

+ Casa Nanda volta a abrir as portas no Porto

+ Pátio das Cardosas vai ter cinema gratuito ao ar livre

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal