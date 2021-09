Pousadas de Portugal abrem nova unidade no Porto

Na Rua das Flores, um edifício do século XVIII foi recuperado e transformado na Pousada do Porto – Historic Hotel. A nova unidade do grupo Pestana preserva a traça histórica do edifício, conjugando-a com um ambiente moderno. Conta com 84 quartos e suítes, um bar gastronómico, piscina interior, sauna, fitness center, sala de reuniões e um pátio interior com jardim vertical.

© DR Pousada Porto

Na recuperação deste edifício foram mantidas características originais como os tectos abobados e as pedras destacadas. Como homenagem à rua onde está instalada, a pousada apresenta detalhes com flores que compõem a decoração. Com preços desde 110€ por noite, os quartos têm vistas para a Rua das Flores, para a Rua da Ponte Nova ou para o pátio interior. Todos têm janelas insonorizadas para garantir um sono descansado, casa de banho com duche revestido com mármore, wi-fi gratuito, televisão plasma, cofre, ar condicionado e minibar.

© DR Quarto Superior Family da Pousada Porto

Para começar o dia, pode experimentar o pequeno-almoço no P Gastro Bar, que aposta na frescura dos ingredientes e nas iguarias típicas da região. Ocupando o piso térreo, o bar estende-se até ao pátio interior, um pequeno oásis com um jardim vertical. Ao longo do dia, entre as 11.00 e as 22.00, poderá também provar várias bebidas e petiscos.

© DR Gastro Bar da Pousada Porto

A Pousada do Porto já está a receber reservas a partir de Outubro. Se quiser ser um dos primeiros a estrear esta nova unidade, pode aproveitar a oferta de abertura, com descontos até 20%. A oferta, que inclui pequeno-almoço, é válida para reservas entre 8 Outubro e 31 de Dezembro.

Pousada do Porto: Rua das Flores, 84 (Porto). 808 252 252. Site oficial.

+ Casa Nanda volta a abrir as portas no Porto

+ Food Corner: há uma nova esplanada secreta no Porto

+ Há um novo terraço no Porto para comer, beber e ver o pôr-do-sol

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal