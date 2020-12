A neve chegou aos pontos mais altos do distrito do Porto

Cai neve em Portugal. Os pontos mais altos de alguns concelhos do distrito do Porto ficaram cobertos com um manto branco nesta sexta-feira.

Alguns concelhos do distrito do Porto assistiram esta sexta-feira à primeira queda de neve da estação, tal como outros pontos do país, devido à tempestade "Dora".

A ocorrência foi registada em zonas como o Marão, Aboboreira, Baião e outros pontos da região do Tâmega e Sousa. Devido à queda de neve, com acumulação, a Estrada Nacional 101 entre o nó do Cavalinho (Amarante) e Mesão Frio chegou a estar cortada.

© Município de Baião A neve caiu esta sexta-feira nos pontos mais altos de Baião

A queda de neve na região Centro e na região Norte, sobretudo em Trás-os-Montes, já obrigou ao corte de estradas e ao encerramento de escolas. No Minho, a neve chegou ao Parque Nacional da Peneda-Gerês e aos pontos mais altos de locais como Guimarães, Braga, Vila Verde, Arcos de Valdevez, Melgaço e Fafe.

© Município de Baião

Na cidade do Porto, a previsão de aumento significativo da agitação marítima levou a Protecção Civil Municipal a interromper a circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro. Devido à possibilidade de ocorrência de condições meteorológicas adversas, nomeadamente agitação marítima e vento forte – está em vigor, entre a meia-noite de 4 de Dezembro e a meia-noite de 6 de Dezembro, um aviso laranja para agitação marítima.

+ Há um novo trilho para descobrir na Serra do Marão

+ O Parque das Serras do Porto vai ter uma rede de percursos pedestres

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal desta semana