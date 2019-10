A nova Cafetaria Viriato tem esplanada e comida a todas as horas

Nem imagina a quantidade de vezes que já passou à porta de um estabelecimento na Baixa sem fazer ideia que nas suas traseiras se estendia um enorme jardim. A Cafetaria Viriato, em frente ao Hospital de Santo António, é mais um desses spots surpresa.

Além da enorme esplanada, há uma carta com alternativas para todas as horas. Ao pequeno-almoço e lanche não faltam o croissant (0,80€) e a torrada (1,60€), nem o iogurte com granola e fruta (5€) ou o bolo do dia (2€). Ao almoço há dois menus – um a 6€, com sopa, tosta ou salada e bebida; e outro a 6,50€ com sopa, prato (salada de bacalhau e tripas à moda do Porto podem ser opções) e bebida. Ao fim da tarde, mesmo a tempo de aproveitar o jardim, há tábuas (desde 12€) e snacks, como o prego em pão (4,50€) e o hambúrguer (5€), para ir petiscando enquanto bebe um copo de vinho.

©Marco Duarte

O sábado é dia de brunch e, entre as 11.00 e as 16.00, tem três menus à escolha. O Viriato, a 15€, é o mais completo e inclui ovos mexidos com bacon, granola, pão, croissant, queijo, fiambre, compota, fruta e sumo do dia. Bom apetite.

