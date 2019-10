BrunchVilla do Casal Mistério chega ao Porto a 12 e 13 de Outubro

Depois de uma primeira edição de sucesso em Lisboa no ano passado, o BrunchVilla do Casal Mistério chega ao Porto no fim-de-semana de 12 e 13 de Outubro.

Entre os restaurantes aderentes estão a Miss Pavlova, O Diplomata, o Camélia Brunch Garden e o Nola Kitchen, entre outros. Cada um terá, pelo menos, um menu de brunch e um de brinner (ou seja, uma refeição leve servida também ao jantar) a 12€ cada. Além dos restaurantes, conte ainda com cantinhos muito convidativos, como o Cantinho da Cerveja e o Cantinho dos Queijos e Enchidos.

Para já é tudo o que lhe podemos adiantar, porque o local onde todas estas maravilhas serão reunidas ainda permanece envolto em mistério, obviamente. A entrada terá um custo de 3€ (as crianças até aos 12 anos não pagam). Panquecas, tostas, bowls e ovos são algumas das coisas não vão faltar por lá, entre as 10.00 e as 22.00. Vá espreitando a página do evento para acompanhar as novidades.

